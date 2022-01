Diese 5G-Bauprojekte werden realisiert in Lörrach, Todtnau, Fröhnd, Bad Bellingen, Kandern, an zwei Standorten in Rheinfelden sowie in Zell im Wiesental, Weil am Rhein und Schopfheim. Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden. Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, werde das Unternehmen zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen. Die bereits bestehenden 86 Mobilfunkstationen im Kreis werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird. Dies geschieht laut Mitteilung Station für Station im Lauf der kommenden Jahre.