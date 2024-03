Kreis Lörrach: Selbsthilfegruppen Gruppen informieren auf der Regio-Messe

Vom 9. bis zum 17. März erläutern Vertreter von jeweils ein bis zwei Selbsthilfegruppen ihre Arbeit am Stand 218 in der Halle 2. Mit dabei sind das Blaue Kreuz und die Fachstelle Sucht des BW-Landesverbands für Prävention und Rehabilitation (Samstag, 9. März), die Selbsthilfegruppe (SHG) Glaukom (Sonntag, 10. März), die SHG für Menschen in seelischen Krisen und der Klub Pfauenauge – Austausch für psychisch erkrankte Menschen (Montag, 11. März), das Aktionskomitee Kind im Krankenhaus (Dienstag, 12. März), Autismus- und Parkinson-Gruppen (Mittwoch, 13. März), der Spastikerverein und „Löwenstark“ – Eltern für ihre beeinträchtigten Kinder (Donnerstag, 14. März) sowie ILCO – Darmkrebs und Stoma (Freitag, 15. März). Am Abschlusswochenende informieren die SHG Lip- und Lymphödem (Samstag, 16. März) und die SHG Kopfschmerzen und Migräne (Sonntag, 17. März) über ihre Arbeit. Am Stand des Forums Selbsthilfe erfährt man, wann und wo sich die Selbsthilfegruppen treffen.

„Mehr Gruppen hatten Interesse sich auf der Messe zu präsentieren“, sagt Franziska Morgalla von der Kontakt- und Informationsstelle für SHG im Landkreis Lörrach. „Aber wir haben uns geeinigt, wer sich auf der Messe präsentiert.“ Sie weist auch auf die anderen fünf gemeinsamen, jährlichen Veranstaltungen hin, an denen sich die 84 SHGs und die zehn selbsthilfebezogenen Gruppen aus dem Landkreis Lörrach beteiligen können.