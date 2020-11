Kreis Lörrach Sich gegenseitig unterstützen

Warum gerade „Pfauenauge“? Ertel erinnert sich nicht genau, wie sie auf den Namen gekommen ist. Es sei ein einzigartiger Name gewesen, einer, den sonst noch kein Verein trug. Vielleicht stand die Leichtigkeit Pate, die einem bei dem gleichnamigen Schmetterling in den Sinn kommt. Er begegnet einem auch auf der Homepage des Klubs, die Erler regelmäßig aktualisiert. Ein Glücksbringer, auch wenn Corona dem Klub Pfauenauge jetzt einen Strich durch die Rechnung zu machen droht, was kommende Aktivitäten betrifft. Ob der Besuch im Thermalbad aquabasilea oder die geplante Weihnachtsfeier in einem Gasthaus im Dezember stattfinden können, ist ungewiss.

Ertel hofft, dass der derzeitige Lockdown nicht zu lange anhält, denn was jetzt noch gut zu handhaben ist, das Vermeiden sozialer Kontakte, kann Menschen, die unter psychischen Krankheiten leiden, das Leben noch zusätzlich erschweren.

Sich für andere einsetzen, Aktionen im Team, all das liegt Ertel. Die 37-Jährige, die ihre Ausbildung in einem Anwaltsbüro nicht abgeschlossen hat, später mehrere Jahre Post ausfuhr und heute eine Erwerbsminderungsrente erhält, engagiert sich auch anderweitig: Parteipolitisch bei der Linken, im BUND und bald vielleicht auch bei Extinction Rebellion, auf die sie im Internet aufmerksam geworden ist. Im heimischen Kandern, wo sie bei ihrer Familie wohnt, ist sie oft auf dem Fahrrad anzutreffen, so auch heute, zum Fototermin für die Aktion „Leser helfen notleidenden Menschen“.

Der Klub Pfauenauge ist eine Selbsthilfegruppe für Betroffene von psychischen Erkrankungen, die Kontakte zu anderen Betroffenen suchen, um sich miteinander in der Freizeit zu begegnen und so Hilfe erfahren. Er pflegt Kontakte zu anderen Gruppen psychisch kranker Menschen, zu Behörden wie dem Landratsamt und anderen öffentlichen Stellen.

Kontakt: Marina Ertel, Tel. 07626/97 23 25 oder per E-Mail über das Kontaktformular der Homepage shg-pfauenauge.jimdofree.com/ kontakt/