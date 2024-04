Kreis Lörrach: Skifahren am Feldberg

Die Saisonkarten der Saison 23/24 sind gültig, ein einzelnes Ticket kostet 20 Euro und ist an der Kasse am Seebuck erhältlich. Ebenfalls am Samstag plant die Feldberg-Community um den Todtnauer Freeskier Tim Fritz ab 14 Uhr am Seebuck einen etwas anderen Saisonabschluss: Mit Tourenausrüstung, Skiern auf den Schultern oder Snowboard auf dem Rücken geht es mit Muskelkraft den Berg hoch, bevor die Abfahrt wartet – ob im Retro-Outfit oder ganz normal. Und wer es bequemer haben möchte, kann die Feldbergbahn nutzen, teilen die Organisatoren mit.