Kreis Lörrach Spannend und abwechslungsreich

Im Rahmen dieser vor nunmehr sieben Jahren an der DHBW Lörrach etablierten Förderung der Persönlichkeitsentwicklung erwartet die Studenten ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Dies beinhaltet unter anderem Teambuilding-Maßnahmen und individuelle Karriere-Coachings und schließt nächstes Jahr mit einer Abschlussfeier und Zertifikatsübergabe ab.

Der Circle sei in mancher Hinsicht anders als in den Vorjahren, teils der Pandemie, teils den Persönlichkeiten „geschuldet“. Zum einen gab es in diesem Jahr andere Auswahlkriterien als in den Vorjahren. Und das aus einem offensichtlichen Grund, den Prorektor und Mitbegründer des Circle of Excellence, Gerhard Jäger, so beschreibt: „In der Regel sind es die Studienleistungen und die Beurteilung des Sozialen durch Kommilitonen, die die Bewerber für den Circle of Excellence qualifizieren. Soziale Kompetenz und das Miteinander im Kurs im Online-Lehrmodus zu beurteilen, ist jedoch schwierig. Deshalb gaben die Kommilitonen diesmal kein Votum ab, sondern es kam darauf an, neben den Studienleistungen selbst durch ein Motivationsschreiben zu überzeugen und sein ehrenamtliches Engagement außerhalb der Hochschule vorzustellen“.