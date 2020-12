Einige der vielen freiwilligen Unterstützer, die in den vergangenen Jahren auf dem Lörracher Weihnachtsmarkt Spenden für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ gesammelt haben, sammeln in diesem weihnachtsmarktlosen Jahr dennoch eifrig Spenden für den guten Zweck. Petra Höfler (l.) und Renate Pflugmann sammelten am Samstagvormittag in der Geschäftsstelle des Verlagshauses Jaumann, Am alten Markt 2 in Lörrach, Spenden für die Hilfsaktion – natürlich unter Beachtung der Hygienevorschriften. Insgesamt kamen dabei 310 Euro in die Spendenkasse. Zu jeder Spende gabs als Dankeschön ein Schoggistängeli (Branches), gestiftet von Migros-Shop. de. Jeder Spendenbeleg ab drei Euro landet in der Lostrommel der Tombola mit Preisen im Wert von mehr als 60 000 Euro. Hauptpreis ist ein nagelneuer Fiat 500 Hybrid im Wert von knapp 20 000 Euro. Am kommenden Samstag, 12. Dezember. sammeln Klaus Breitenfeld und Gabo Schupp von 9 bis 12 Uhr Spenden in der Geschäftsstelle der Oberbadischen in Lörrach. Foto: Uta Schroeder