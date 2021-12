Kreis Lörrach Spenden, gewinnen und schlemmen

Insgesamt fünf Gutscheine à 100 Euro stiftet das Hotel und Restaurant „Adler“ in Weil am Rhein.

Mit Gutscheinen für leckere Köstlichkeiten warten auch das Hotel und Gasthaus „Schwanen“ (drei Gutscheine à 50 Euro), das Café und Weinstübli „Alte Laube“ in Brombach (zwei mal 30 Euro), das Gasthaus „Krone“ in Märkt (zwei mal 50 Euro), das Gasthaus „Maien“ in Tüllingen (zwei mal 50 Euro), das Gasthaus „Baselblick“ in Efringen-Kirchen sowie das Restaurant „Glöggler“ in Schopfheim (zwei mal 25 Euro) auf.

Flüssiger Sonnenschein im Glas

Auch die Weingüter und die Winzergenossenschaften im Markgräflerland zählen zu den treuen Unterstützern der Hilfsaktion. Einmal mehr haben die Winzerinnen und Winzer „flüssigen Sonnenschein“ mit ihren ausgesuchten Weinen als Preise für die Spendentombola zur Verfügung getellt.

Die Vinothek Kaufmann in Efringen-Kirchen spendiert einen Gutschein für eine Weinprobe für zehn Personen. Vier Gutscheine für Wein und Sekt im Wert von 120 Euro wurden vom Weingut Krebs in Binzen gesponsert und auch das Weingut Schweigler stiftet vier Gutscheine im Wert von 120 Euro. Das Weingut Huck-Wagner aus Efringen-Kirchen spendet 24 Flaschen Wein (sechs mal Gutedel, zwölf mal Spätburgunder und sechs mal Perlino Secco bianco) für die Tombola. Zwölf Flaschen Maucchener Spätburgunder und Schliengener Sonnenstück stiftet die Erste Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim. Zu gewinnen gibt es auch sechs Weinpräsente mit je zwei Flaschen von der „Wiischänk zum Dülliger Schnägg“. Die Hausbrennerei Helmut Ruser in Tüllingen stiftet zudem drei Edelbrände (Grappa und Quitte) für die Tombola.