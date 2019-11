Kreis Lörrach Sponsoren

Ein Einsatz für die Region von Haas + Mandau, der vor allem in diesem Jahr nicht selbstverständlich ist; das Unternehmen musste erst kürzlich selbst einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Der Tod von Dieter Senn löste bei Mitarbeitenden und Kunden große Trauer aus. Er hatte bereits seine Lehre in dem Unternehmen absolviert und es 2006 zusammen mit Ehefrau Heike übernommen. „Trotz dieses großen menschlichen Verlusts, ist das Unternehmen fachlich bestens für die Zukunft aufgestellt,“ so Heike Senn, die die alleinige Geschäftsführung bereits im vergangenen Jahr übernommen hat. An ihrer Seite weiß sie zwei hochqualifizierte Meister, die weiterhin das technische Knowhow und die Erfahrung im Unternehmen sichern. Außerdem ein motiviertes Team aus 36 Mitarbeitenden. „Uns waren Zusammenhalt und Teamarbeit immer wichtig. Aber durch die Ereignisse sind wir noch näher zusammengerückt. Es tut gut mit diesem Team positiv in die Zukunft zu blicken,“ so Senn. Und sie hat eine klare Vision für die Ausrichtung dieses leistungsfähigen und erfolgreichen Unternehmens: „Wir als Unternehmen in der Energie- und Heizungsbranche sehen uns in der Verantwortung, den Umweltschutz aktiv voranzutreiben“, so die Geschäftsführerin. Im Heizungsbereich liegt der Fokus daher auf umweltfreundlichen Systemen, wie zum Beispiel der thermischen Solarenergie und Photovoltaikanlagen, für die es auch Fördermittel gibt.