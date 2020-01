Kreis Lörrach Stabwechsel im Finanzamt

Abwechslungsreiche Zeit

Personalratsvorsitzender Andreas Schrapp zählte die Neueinführungen unter der Ägide Tritschlers auf. Zu ihnen zählen unter anderem ein neues Personalkonzept, das Führungskräftefeedback, die Einführung der Telearbeitsplätze und die Dienstpostenbewertung. „Sie haben nie das Wohl des Amts außer Acht gelassen“, lobte Schrapp Tritschlers Wirken.

Der Leitende Regierungsdirektor außer Dienst bezeichnete die Zeit in Lörrach als „abwechslungsreich und wunderbar.“ Es galt, stets die Wünsche der Mitarbeiter mit dem nicht vorhandenen Personalkapazitäten in Einklang zu bringen. Er erinnerte an die Zeit, wo die Finanzverwaltung noch Eingabewertbögen einsetzte. „Heute ist die Finanzverwaltung ohne den EDV-Bereich nicht vorstellbar“, stellte Tritschler fest.

Frank Salaske sagte: „Ich bin neugierig auf die Stadt, die Umgebung und die Menschen.“ Er freue sich, dass er in Lörrach freundlich aufgenommen wurde. Salaske hat eine ähnliche Ämterkarriere wie sein Vorgänger hinter sich. Er war in Singen, Konstanz, Öhringen und Wangen beschäftigt (jeweils im Finanzamt) und seit November 2014 Referent für Ausbildungs- und Bewerberverfahren in der Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

Zu den Gästen gehörten zahlreiche Mitarbeiter des Finanzamtes Lörrach. Es beschäftigt 340 Mitarbeiter und gehört mit einem Steueraufkommen von mehr als 935 Millionen Euro zu den wirtschaftlich bedeutsamsten Finanzämtern im Land. Das Durchschnittsalter der Behördenmitarbeiter liegt bei unter 42 Jahren. Jenes der baden-württembergischen Finanzämter liegt bei 46 Jahren.