Kreis Lörrach Stark in der Region verwurzelt

Von Veronika Zettler

Kreis Lörrach. „Die Zirkusgala war für uns bisher immer eine ganz besondere Veranstaltung. Wir waren in jedem einzelnen Jahr absolut davon begeistert“, ergänzt er. Gleichwohl bleibt die Volksbank der Hilfsaktion treu: „Durch die Pandemie wurde vielerorts – und natürlich auch bei uns in der Region - die Not der Menschen größer. Wir als Volksbank Dreiländereck sind in der Region sehr stark verwurzelt und so war für uns sofort klar, dass wir das Projekt auch ohne das Stattfinden der Zirkusgala finanziell unterstützen“, so Günther Heck.