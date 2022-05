Kreis Lörrach Studenten üben sich in Diplomatie

Am Morgen des 11. April hatte die Lörracher Delegation die Möglichkeit, mit der montenegrinischen Vertretung in New York letzte offene Fragen in Bezug auf Montenegros Außenpolitik und Werte zu klären, was den Studenten weitere Details für die von ihnen vertretenen Positionen lieferte, heißt es weiter. Diese trugen sie in ihren Ausschüssen vor und begannen im Anschluss mit den ersten Entwürfen für die Resolutionen.