Kreis Lörrach Stühlerücken an der Spitze

Und nicht nur die. Auch die Ortsvorsteher-Kolleginnen sicherten Schäfer ihre Hilfe zu. Denn „wir brauchen auch einen Mann in unserer Runde“, schmunzelte die Ortsvorsteherinnen-Sprecherin Freya Bachmann. Bürgermeister Gunther Braun verabschiedete sich am Ende des Tagesordnungspunktes von Holger Sutter mit einem Geschenk und hieß gleichzeitig dessen Nachfolger im Kreis der Mandatsträger „herzlich willkommen“.

„Ich werde mich für die Hüsinger Bürger einsetzen und die Interessen des Dorfes am Ratstisch in Steinen vertreten“, versprach Jürgen Schäfer, der Holger Sutters Verdienste als Chef der Ortsverwaltung gebührend würdigte. Vieles habe Sutter bewegt, vieles angeleiert, was noch nicht ganz abgeschlossen sei. Sutter habe die Jagd in zwei Jagdbögen aufgeteilt, einen Jugendraum installiert, Sanierungsmaßnahmen im Bereich Friedhof initiiert, den Hochbehälter sanieren lassen, den Busanschluss Hüsingens an die Linie Adelhausen-Grenzach-Whylen durchgesetzt sowie das Baugebiet Altweg in Angriff genommen. Aus all diesen Gründen freue er sich ungemein, dass Holger Sutter auch weiterhin dem Ortschaftsrat angehört und so mit seiner großen Erfahrung dem Dorf erhalten bleibt, versicherte Jürgen Schäfer zufrieden.