Kreis Lörrach Südwesten glänzt mit besten Werten

Beste Bewertungen gibt es auch für die Duale Hochschule DHBW in Lörrach mit ihren rund 2100 Studenten aus aller Herren Länder. Das sehr gute Ergebnis beim jüngsten Ranking in den beiden Fakultäten Wirtschaft und Technik ist eine Auszeichnung für die Hochschule, aber auch für die Studenten und die rund 700 dualen Partner aus der regionalen und überregionalen Wirtschaft.

Lob für Tourismus

Durchweg geschätzt wird der Tourismus im Landkreis. Gute Noten gibt es für die kürzlich eröffnete Hängebrücke bei Todtnau. „Cool, aber mit viel Adrenalin“, sagte ein junger Besucher aus Lörrach. Günter Eberhardt, Brückenbauer und „Ideenverwirklicher“, wie er sich nennt, freut sich über tolle Resonanz. Der Blick in alle Richtungen sei ein „Multi-Natur-Erlebnis“ – ein Mega-Highlight, das alle Erwartungen übertreffe.

Neben der ländlich geprägten Idylle des Wiesentals seien es schließlich auch die Hotels und Ferienhöfe, Gastronomien, Freizeiteinrichtungen, Einzelhändler, Direktvermarkter und andere Einrichtungen, die die Region zu einem touristischen Juwel machten, fasste bei anderer Gelegenheit Landrätin Marion Dammann die Vorzüge der Region Südschwarzwald zusammen.

Die Bildungsregion

Gute Noten für den Landkreis als Bildungsregion: 28 Stadt- und Landkreise verfolgen das gemeinsame Ziel, durch Vernetzung und Kooperation bestmögliche Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu schaffen, zu vernetzen und bedarfsorientiert zu entwickeln.

Die Bildungsregion Lörrach arbeitet präventiv im frühkindlichen Bereich, unterstützt Bildungseinrichtungen (insbesondere Kindertageseinrichtungen), initiiert Projekte, fungiert als Netzwerk und baut Bildungsnetzwerke auf.

„Kleine Außenpolitik“

Einzigartig in Europa und deshalb in den Umfragen immer wieder gerühmt wird der besondere Raum um Basel: Im Stadtgebiet laufen die Grenzen der drei Länder zusammen und berühren sich im Rhein. Dreilandbewohner nehmen die Grenzen kaum noch wahr und wünschen sich, dass im Rahmen der „kleinen Außenpolitik“ Zoll- und Verwaltungsvorschriften angeglichen und vereinfacht werden.

Durch seine Lage an der Grenze zur Schweiz und nach Frankreich hat der Landkreis Lörrach viele Berührungspunkte mit den Nachbarländern, was allgemein sehr geschätzt wird. Gute Nachbarschaft und lebendige Kontakte ermöglichen ein fruchtbares Miteinander. In grenzüberschreitenden Gremien arbeiten Politiker, Verwaltungskräfte aller drei Länder und Mitarbeiter eigens eingerichteter Einrichtungen daran, das Miteinander im Grenzland zu vereinfachen und zum Wohl der Einwohner zu verbessern. Sie haben in der Vergangenheit schon vieles bewegen können, haben aber immer noch viel vor.

„Corona war eine harte Probe für die grenzüberschreitenden Beziehungen, doch wir sind froh, dass unser europäischer Alltag im Dreiländereck jetzt wieder gelebt wird“, kommentierte Landrätin Dammann im Juni 2020 die symbolische Aufhebung der verstärkten Grenzkontrollen an der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein.