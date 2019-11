Kreis Lörrach Teamwork statt Einzelkämpfertum

Wie soll es weitergehen mit den jungen Leuten, wenn die Schulzeit beendet ist? Die Frage nach dem Wohnen und der Selbstständigkeit ihrer Kinder treibt auch die Eltern im Spastikerverein um. Wohnen und ambulante Selbstständigkeit sind ein großes Thema. „Wir werden auch nicht jünger“, gibt Klauser zu bedenken, „und wer weiß schon, was in 15 oder 20 Jahren sein wird?“ Der Verein ist zu 40 Prozent beteiligt an leben + wohnen, einem Dienstleister für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung und deren Angehörige, der stationäre Wohngruppen, ambulante Wohnbegleitung, einen Förder- und Betreuungsbereich, Schulbegleitung, Offenen Hilfen, einen familienunterstützenden Dienst sowie einen Fahrdienst im Angebot hat. Die Kosten für dieses Beteiligung in Höhe von etwa 30.000 Euro im Jahr bringt der Verein auf, unterstützt von regelmäßigen treuen Spendern, Firmen wie Einzelpersonen. Neben speziell ausgebildeten Fachleuten sind dort auch Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst sowie Ehrenamtliche gegen Aufwandsentschädigung im Einsatz. Um das von den Mitgliedern, aber auch politisch erwünschte ambulant betreute Wohnen voranzutreiben, hat der Spastikerverein vor kurzem ein Grundstück in Tumringen erworben, um dort, gern zusammen mit einem Partner, der erst noch gefunden werden muss, barrierefreie Wohnungen für ambulant betreutes Wohnen zu erstellen. In einer Umfrage unter den Mitgliedern vor zwei Jahren war ein großer Bedarf an solchen Wohnungen festgestellt worden. Jetzt soll das Vorhaben Schritt für Schritt weiter geplant und umgesetzt werden. Dafür sei der Spastikerverein dringend auf Spenden angewiesen, erklärt Klauser.

Durch die Beteiligung bei leben+wohnen sind Mitglieder des Spastikervereins eingebunden in das dort organisierte Angebot der Offenen Hilfen. Hinzu kommen selbst organisierte Angebote wie etwa die wöchentliche Schwimmgruppe im Hallenbad Maulburg immer samstags von 12 bis 13.30 Uhr. „Der Aufenthalt im Wasser sei gerade für Spastiker eine gute Sache“ betont Klauser. Neben Aqua-Fitness gebe es auch die Möglichkeit im ebenfalls reservierten Schwimmerbecken seine Runden zu ziehen. Dank eines Hebelifts haben Menschen mit körperlicher Behinderung hier die Möglichkeit, sich ihren jeweiligen Bedürfnissen entsprechend unter Aufsicht im Wasser zu bewegen.

Großer Wert wird beim Spastikerverein auf die regelmäßigen Zusammenkünfte gelegt: Seien es die jährliche Adventsfeier zusammen mit leben + wohnen, Grillfeste, Kegelabende, Ausflüge, der jährliche Kuchen- und Adventskranzverkauf in der Lörracher Innenstadt oder Fachvorträge zu verschiedenen Themen – immer wieder gibt es Gelegenheit zu Begegnung und Austausch für alle Betroffenen und ihre Familien. Ein alle zwei Monate erscheinender Rundbrief informiert alle zwei Monate über die zurückliegenden Aktivitäten und das aktuelle Programm, wie etwa über den InClusiv-Gottesdienst der Evangelischen Stadtmission Lörrach oder den Tag der Selbsthilfe im Landkreis Lörrach, der am 5. Oktober in Schopfheim stattgefunden hat. Liebevoll zusammengestellte Fotografien laden dazu ein, Sternstunden der vergangenen Monate, wie etwa den Jahresausflug zum Mundenhof oder eine Theateraufführung in Kooperation mit dem Freien Theater Tempus fugit noch einmal Revue passieren zu lassen.

„Behinderung“ lautet das Schwerpunktthema der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ in diesem Jahr. Neben der Unterstützung von Einrichtungen und Projekten für „Menschen mit Behinderung“ geht es auch darum, mit redaktionellen Beiträgen und Reportagen die Themen Behinderung und Inklusion ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu tragen.