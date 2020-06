Kreis Lörrach Telefonisch weiterhin erreichbar

„Ich visualisiere eigentlich während der Beratung und beobachte genau, was mein Gegenüber notiert und aufnimmt“, schildert Wehner die Vorteile des persönlichen Gesprächs mit den Jugendlichen. Dieses falle nun gerade weg. Das Kultusministerium habe in Absprache mit den Arbeitsämtern im Land empfohlen, auf Besuche von Dritten in den Schulen zu verzichten. Eine Aufhebung der Richtlinie sei noch nicht bekannt. Eine Ersatzlösung für die Info-Veranstaltungen müsse noch gefunden werden.

Um der aktuellen Situation gerecht zu werden, wurde eine Sondernummer für Jugendliche eingerichtet. Unter 07621/178 888 können diese von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr bei der Berufsberatung anrufen und Fragen rund ums Thema Joborientierung stellen. Unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und Studium“ auf der Hompage der Arbeitsagentur finden Jugendliche unter www.arbeitsagentur.de/selbsterkundungstool eine Online-Beratung. Sie soll helfen, Berufe zu finden, die zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passen.

Die Mutter dreier Kinder verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Betreuung junger Menschen. In den vergangenen Jahren sei es zwischen den hiesigen Schulen und der Agentur zu einer deutlichen Intensivierung der Zusammenarbeit gekommen. Im Jahr 2016 kam es zwischen den Beratungsfachkräften der Agentur und Lehrern zu einer Zusammenarbeit in einem sogenannten Tandem-Modell nach verbindlichen Regeln. Festgelegt wurde, dass an jeder beteiligten Schule ein Duo bestehend aus Lehrer und Beratungsfachkraft der Agentur gebildet wird. „Schulen und Berufs­beratung wollen den Präventionsgedanken damit weiter vorantreiben und auch die Eltern stärker in den Berufswahlprozess ihrer Kinder mit einbeziehen“, erläutert Wehner die Ziele des Tandem-Modells.