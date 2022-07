Kreis Lörrach Thema „Was(s)erleben“ steht im Mittelpunkt

Neu gewählt wurden Markus Wursthorn aus Lörrach (gleichberechtigter Vorsitzender), Kai Hitzfeld aus Lörrach (gleichberechtigter Vorsitzender) und Sepp Burghardt-Bergér aus Ühlingen (Schatzmeister) sowie die Beisitzer Martina Matt aus Laufenburg und Ulli Gabrin aus Hohentengen. Außerdem wurden die Delegierten für die Landesdelegiertenversammlung gewählt. Dies werden Martina Matt, Franz Stortz, Sepp Burghardt-Bergér und Markus Wursthorn sein.

Regionalgeschäftsstelle

Die BUND-Regionalgeschäftsstelle befindet sich in Rheinfelden in der Hebelstraße 23a. Beim BUND Hochrhein sind die Mitarbeiterin Amandine Tupin und der Regionalgeschäftsführer Ulrich Faigle angestellt. Von der Regionalgeschäftsstelle werden die 15 BUND-Gruppen in den Landkreisen Lörrach und Waldshut unterstützt. Gruppen gibt es in Albbruck, Bad Bellingen/Schliengen, Bad Säckingen, Dogern, Grenzach-Wyhlen, Hohentengen, Jestetten, Lörrach/Weil am Rhein, Murg/Laufenburg, Oberes Kandertal, Oberes Schlüchttal, Rheinfelden, Schopfheim, Wehr und Waldshut-Tiengen. Insgesamt unterstützen mehr als 5000 Mitglieder den BUND Hochrhein in den Landkreisen Waldshut und Lörrach.

