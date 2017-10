Kreis Lörrach Truz zeigt Bilder der Natur

Kreis Lörrach. Pünktlich zur kalten Jahreszeit startet das Trinationale Umweltzentrum (Truz) in die nächste Saison des Forums Naturfotografie, um die Besucher per Foto-Vortrag auf eine Reise in die Natur einzuladen. Zum Auftakt geht es laut Mitteilung des Truz in das Wasserparadies der Dombes. Benoit Personnaz hält seinen Vortrag am Montag, 6. November. Die Dombes liegen im Département des Ain mit seinen mehr als 1000 Seen. Benoit Personnaz ist seit 25 Jahren als Tierarzt grenzüberschreitend in der Region des Dreiländerecks im Elsass tätig.

Dieser Vortrag findet in französischer Sprache statt, eine TRUZ-Mitarbeiterin wird bei Bedarf übersetzen. Beginn ist um 19 Uhr im Saal der Stadtbibliothek Lörrach.

An weiteren drei Abenden am Donnerstag, 7. Dezember, sowie im kommenden Jahr am Donnerstag, 1. Februar, und Donnerstag, 1. März, zeigen Hobby- und Berufs-Fotografen ihre Arbeiten. Das gesamte Programm ist im Internet unter www.truz-naturschutz.org/aktuelles einsehbar. Der Eintritt ist frei.