Kreis Lörrach: Unterbringen und integrieren

Seit Sommer hatten sich die Zuweisungen von Geflüchteten und Zugänge von UMA in den Landkreis stark erhöht. Die Verwaltung musste die Unterbringungsmöglichkeiten daher in kurzer Zeit erhöhen. So stieg der Bedarf um monatlich jeweils rund 100 zusätzliche Plätze an. Auch die Plätze für UMA mussten angesichts von zum Teil weit mehr als 200 vorläufigen Inobhutnahmen pro Monat erweitert werden. Es gab schon Wochenenden, an denen bis zu 84 UMA ankamen, wie Tilman Rieder, stellvertretender Leiter des Sozialdezernats, beim Jahrespressegespräch des Landratsamts, berichtete. Der Landkreis ist laut Rieder zu einem „Fokuslandkreis“ geworden. Die Zahlen sind eindrücklich: Diese stiegen im landesweiten Vergleich vor allem aufgrund der Grenzsituation im Landkreis Lörrach stark an. Ende Oktober zählte die Verwaltung bereits mehr als 1300 UMA, die durch das Landratsamt vorläufig in Obhut genommen wurden. Im vergangenen Jahr waren es dagegen insgesamt nur 521 geflüchtete Minderjährige. Insgesamt befanden sich 2023 insgesamt 1738 UMA in Obhut.