Kreis Lörrach Verantwortung für sich und andere übernehmen

Sozialwissenschaftliches Gymnasium: Marie Claire Asal (Rheinfelden), Lucie Beckert (Rümmingen), Lisa Bläsi (Wembach), Katharina Burkart (Rheinfelden), Sümeyye Cakmak (Weil am Rhein), Megan Christian (Maulburg), Ceyda Dogan (Lörrach), Felicitas Duschek (Wintersweiler), Selina Fockers (Steinen), Eva Fuchs (Weil am Rhein), Misra Güvercin (Rheinfelden), Inga Härlin (Kandern), Lukas Kaiser (Weil am Rhein), Leonie Karkoschka (Eimeldingen), Sultan Kaya (Lörrach), Eileen Keul (Schopfheim), Sarah Klein (Steinen), Aleyna Koc (Lörrach), Naima Kraus (Schopfheim), Amelie Mahlbacher (Zell im Wiesental), Jocelyne Obrist (Weil am Rhein), Jusef Oraha (Weil am Rhein), Elena Oßwald (Binzen), Anna Philipp (Lörrach), Selina Reinholz (Schopfheim), Lisa Marie Röck (Schopfheim), Felix Rogge (Rheinfelden), Anna-Sophia Romeike (Rheinfelden), Sophia Rütschlin (Binzen), Nele Sandvoss (Rheinfelden), Anna Sautter (Lörrach), Alina Schneider (Lörrach), Jessy-Celine Schöttmer (Rheinfelden), Sevde Selcuk (Rheinfelden), Lea Steck (Todnau), Lea Steinebrunner (Zell im Wiesental), Jana Ronja Steiner (Weil am Rhein), Jule-Anna Steinke (Grenzach-Wyhlen), Charlotte Streicher (Schopfheim), Julia Stroh (Weil am Rhein), Annika Sturm (Schopfheim), Nicolas Träris (Binzen), Paula Trotta (Rheinfelden), Isabella Ühlin (Schopfheim) und Anny Weimar (Saint Louis)