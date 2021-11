Kreis Lörrach Verantwortung übernehmen

Unterstützung von Initiativen in der Region

Auf eine regelmäßige Unterstützung der Sparkasse können auch zahlreiche weitere Institutionen und Vereine zählen, wie zum Beispiel die Tüllinger Höhe, die Evangelische Diakoniestation Lörrach, Frauen helfen Frauen, die Leben und Wohnen gGmbH, der Förderkreis Hospiz am Buck, der Förderverein krebskranke Kinder, die Helfenden Hände Rheinfelden oder die Tafel Rheinfelden, um nur einige Beispiele zu nennen.

Menschen die Teilhabe ermöglichen

„Dabei ist es der Sparkasse wichtig, allen Menschen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe zu ermöglichen und insbesondere Vereine zu unterstützen, die sich mit einem großen ehrenamtlichen Engagement für benachteiligte Menschen in der Region einsetzen. Denn nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der Zukunft meistern“, betont Rainer Liebenow, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. „Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den Vereinen verdienen deshalb unseren allerhöchsten Respekt und unsere Anerkennung und brauchen gerade in schwierigen Zeiten verlässliche Partner und Unterstützer, wie die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden“. So war es für die Sparkasse auch keine Frage, im vergangenen Jahr Vereinen, die besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen wurden, schnell und unkompliziert einen Sonderspendentopf in Höhe von 60 000 Euro zur Verfügung zu stellen.

L angjährige Partnerschaft mit „Leser helfen“

Auf die langjährige, zuverlässige Unterstützung der Sparkasse kann sich auch die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann jederzeit verlassen. Ob Kurzfilmmatinee, Binzener Runde oder Weihnachtshilfsaktion, die Sparkasse unterstützt nicht nur mit regelmäßigen Geldzuwendungen, sondern auch mit tatkräftiger Hilfe vor Ort. Über Jahrzehnte hinweg wurde dabei der Verein mit sehr viel Herzblut, Kreativität und Einsatzbereitschaft von Guido Neidinger und Uta Schroeder begleitet. Aufgrund dieses außergewöhnlichen Engagements konnte unzähligen hilfsbedürftigen Menschen schnell und unkompliziert aus so mancher Notlage geholfen werden. „Daher gebührt den beiden unermüdlichen Machern und Spendensammlern Guido Neidinger und Uta Schroeder an dieser Stelle die höchste Anerkennung und ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit. Ihren Nachfolgern, Marco Fraune und Christiane Guldenschuh, wünscht die Sparkasse viel Erfolg und Tatkraft“, heißt es von Seiten der Sparkasse Lörach-Rheinfelden.