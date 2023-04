Kreis Lörrach Verbraucher setzen auf Regionalität

Der Rückgang von Absatz und Umsatz beim Erzeugergroßmarkt Südbaden (EGRO) in den vergangenen vier Geschäftsjahren konnte im Jahr 2022 überwunden werden. Das zeigten in der Jahreshauptversammlung die von EGRO-Geschäftsführer Lorenz Boll präsentierten Geschäftszahlen der Genossenschaft mit Sitzen in Oberrotweil und Efringen-Kirchen im Winzersaal in Oberrotweil.