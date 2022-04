Kreis Lörrach ver.di ruft zum Warnstreik

Landkreis Lörrach. Zum Streik aufgerufen sind kommunale Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst in Lörrach, Schopfheim, Rheinfelden, Steinen, Maulburg sowie beim Landratsamt Lörrach. Start der Demonstration am kommenden Mittwoch um 12 Uhr ist der Rathausplatz in Lörrach. Die Abschlusskundgebung findet auf dem Alten Marktplatz statt.

„Trotz intensiver Bemühungen haben die bisherigen Verhandlungen in Potsdam zwischen ver.di und dem Arbeitgeberverband VKA keine Ergebnisse hervorgebracht. Die Forderungen der Beschäftigten wurden pauschal zurückgewiesen“, so ver.di-Gewerkschaftssekretär Julian Wiedmann in einer Mitteilung.