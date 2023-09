Kreis Lörrach Vertrauen in Energiepolitik auf Tiefstand

Allerdings gibt es auch Nachteile, moniert Stich: Sinkt sein Verbrauch, so rutscht er in einen teureren Tarif. „Wir müssen dann mit dem Energieversorger nachverhandeln.“ Kurzum: „Wer spart, wird abgestraft.“ Dennoch empfiehlt er auch anderen Firmen zu investieren, schließlich gehe es auch um einen ökologischen Prozess. So hat er unter anderem eine Industriespülmaschine mit Energierückgewinnung sowie eine Wärmerückgewinnungsanlage angeschafft. „Das sind alles gute Investitionen. Ich bereue nichts.“ Zu den energieintensiven Branchen zählt auch das Bäckerhandwerk: Dank moderner Technik spart die Bäckerei Paul in Lörrach 80 Prozent Energie ein.

Kurzum: Die Betriebe reagieren auf steigende Energiepreise auf unterschiedliche Weise, weiß Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee. „Sie versuchen, durch spezifische Maßnahmen Energie einzusparen. Dazu gehören der Einsatz energieeffizienter Technologien, die Optimierung von Produktionsprozessen und die Schulung von Mitarbeitenden im Umgang mit Energie.“ Viele Unternehmen investierten in erneuerbare Energien, um ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, fasst Marx zusammen.

Das Vertrauen in die Energiepolitik sei auf einem Tiefstand, die Frustration der Unternehmerinnen und Unternehmer hoch – das lasse sich anhand der Zahlen im Energiewendebarometer ablesen, so Marx auf Anfrage unserer Zeitung. Die Umfrage verdeutliche auch, dass kleine regulatorische Maßnahmen nicht mehr ausreichen. „Wir brauchen einen großen Wurf, damit unsere Unternehmen zukunfts- und wettbewerbsfähig bleiben. Nur am Strompreis zu drehen, wird allerdings nicht reichen, damit Deutschland ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt.“

Für stabile Preise

Versorgungssicherheit und Preisstabilität in der Energieversorgung seien wichtige Bausteine, der defizitäre Arbeitsmarkt, die marode Infrastruktur, die wuchernde Bürokratie kämen als weitere Baustellen hinzu. „Unsere Mitgliedsunternehmen brauchen nicht nur sichere und bezahlbare Energie, sie brauchen auch gut ausgebildete Mitarbeiter, sie müssen sich auf Straße und Schiene, im Netz und mobil effizient bewegen können und sie wollen nicht tagtäglich mit einer wachsenden Flut von Vorschriften und Regelungen ausgebremst werden“, fasst Marx zusammen. Für Abhilfe bei den hohen Energiepreisen will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sorgen. Er plant einen subventionierten Industriestrompreis von sechs Cent pro Kilowattstunde. Das würde zu großen Wettbewerbsverzerrungen führen, sollten kleinere Unternehmen außen vor bleiben, warnt Herkommer.

„Über 95 Prozent aller deutschen Unternehmen zählen zum vielgepriesenen deutschen Mittelstand. Es ist kein Geheimnis, dass ihre Optionen, exorbitanten Energiekosten kurzfristig mit einer Verlagerung ins Ausland zu begegnen, weitaus geringer sind als die multinationaler Konzerne, die bereits über solche alternativen Standorte verfügen“, so Marx.

Die IHK unterstütze den Vorschlag des Dachverbandes, der Deutschen Industrie- und Handelskammer, durch eine Ausweitung des Stromangebots die Stromnebenkosten zu reduzieren. „Ergänzt durch niedrige Steuern und Abgaben können kurzfristig wettbewerbsfähige Energiepreise in der Breite erreicht werden“, ist Marx überzeugt.