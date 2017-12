Kreis Lörrach Volksbank Dreiländereck spendet 1000 Euro für Aktion „Leser helfen“

Als Vertreter der Volksbank Dreiländereck haben Rolf Schönbett (r.) und Elmar Bruno (l.) gestern am Weihnachtsmarktstand der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ einen Scheck über 1000 Euro an Guido Neidinger, Chefredakteur des Verlagshauses Jaumann und Vorsitzender des Vereins „Leser helfen ...“ überreicht. Beide unterstrichen die Bedeutung der Hilfsaktion für die Region. Es sei dem regional verwurzelten Unternehmen und seinen Mitarbeitern wichtig, dass der gespendete Betrag Not leidenden Menschen im Landkreis Lörrach zugute komme. Zudem ist die Volksbank Hauptsponsor der Benefiz-Zirkusgala „Salto Sociale“ im Rahmen der Weihnachtsaktion. Foto: Kristoff Meller