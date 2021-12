Kreis Lörrach Volksbank Dreiländereck unterstützt „Leser helfen...“ mit 7000 Euro

Seit vielen Jahren ist der Verein Leser helfen Not leidenden Menschen in der Region ein fester und wichtiger Bestandteil. Mit dem diesjährigen Schwerpunkt „Corona und die Folgen“ wurde ein Motto ausgewählt, bei dem viele Menschen in der Region für eine Unterstützung in Frage kommen und die Nöte der Einzelnen, aber auch die der Vereine groß sind. Die Volksbank Dreiländereck ist seit vielen Jahren Hauptsponsor der Zirkusgala, deren Einnahmen und Spenden zu 100 Prozent dem Verein und damit den Menschen der Region zu Gute kommen. Leider musste die Zirkusgala aus bekannten Gründen auch in diesem Jahr wiederum ausfallen. Die Verantwortlichen bei der Volksbank haben sich dazu entschlossen diesen wichtigen Schwerpunkt in diesem Jahr mit einer Spende zu unterstützen. Günther Heck (r.), der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Dreiländereck, hat an Marco Fraune, Vorsitzender von „Leser helfen Not leidenden Menschen“, eine Spende in Höhe von 7000 Euro überreicht. Die Spende stammt aus Mittel des Gewinnsparvereins. Das Gewinnsparen – ein Produkt der Volksbank Dreiländereck – ist die attraktive Kombination von gewinnen und sparen und schafft so eine Win-Win-Situation für alle, schildert die Bank Von monatlich fünf Euro je Gewinnsparlos nimmt ein Euro an einer Verlosung teil, die Sparbeiträge (je vier Euro) werden angesammelt und am Jahresende den Gewinnsparern gutgeschrieben. Die Bank nimmt für ihre Kunden am Gewinnsparen des Gewinnsparvereins der Badischen Genossenschaftsbanken teil, bei dem monatlich stolze Geldpreise und Autos zu gewinnen sind. Trotz all der attraktiven Gewinne bleibt jährlich ein beachtenswerter Überschuss übrig, von dem wohltätige und gemeinnützige Einrichtungen in der Region profitieren. Das Bild zeigt die Spendenübergabe durch Günther Heck (r.), Vorstandsvorsitzender der Volksbank Dreiländereck, an Marco Fraune Vorsitzender von „Leser helfen Not leidenden Menschen“.