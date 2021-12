Kreis Lörrach. „Ein gutes Geschäft gemacht“ haben Anita Indri-Werner und Christel Stauß am vergangenen Samstag während des Wochenmarktes vor der Apotheke am Rathaus. Christel Stauß, zum ersten Mal dabei, zeigte sich beeindruckt über die große Spendenbereitschaft der Menschen. Die beiden ehemaligen Stadträtinnen hätten auch viele Bekannte getroffen und seien mit ihnen ins Gespräch gekommen. Gemeinsam Spenden zu sammeln, gebe Kraft und Energie, stellte Anita Indri-Werner fest, und es erwirke eine tiefe Befriedigung, etwas für Menschen zu erreichen, denen es nicht so gut gehe. Es sei ein schöner Morgen gewesen, betonten beide. Bis zur Hauptziehung am 17. Dezember ist noch ein wenig Zeit, an der großen Spendentombola teilzunehmen und die Chance zu nutzen, einen von vielen Preisen zu gewinnen. Am Samstag, 11. Dezember, gibt es ab 8.30 Uhr noch eine Sonderaktion im Café Pape in Lörrach.