Kreis Lörrach Vom kranken Haus zur Vorzeigeklinik

Der Durchbruch

Der entscheidende Durchbruch kam im Zuge der Kreisreform mit der Zuordnung der Industriestadt zum Landkreis Lörrach. Landrat Leible setzte sich damals an die Spitze der Befürworter und räumte in unzähligen Gesprächen und Verhandlungen – unter anderem mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg - Bedenken und Vorurteile aus dem Weg. In Rheinfelden hatte bereits in den 1960-er Jahren der auf Initiative von Herbert King ins Leben gerufene Krankenhaus-Förderverein an Fahrt gewonnen. Hunderte Bürger wurden Mitglied und standen zusammen mit Gemeinderat und Verwaltungsspitze wie eine Eins hinter der Forderung nach einer leistungsstarken Klinik. Ohne die Bürgerinitiative wäre das „eigene“ Krankenhaus am Vogelsang wohl noch viele Jahre eine Vision geblieben. Nach Überwindung aller politischen und bürokratischen Hürden verlief der Start auf der Nollinger Höhe freilich alles andere als glücklich. Bauliche Mängel, vor allem im Bereich der Statik, machten teure Nachbesserungen notwendig.