Kreis Lörrach Von oben herab

Allein das Betreten ist ein Erlebnis Foto: Verena Wehrle

Fünf-Millionen-Projekt

Projektleiter Roland Haag von Eberhardt Bewehrungsbau blickt zurück. Die Bauzeit sei herausfordernd gewesen, aber alle Beteiligten hätten sie unfallfrei überstanden. 300 Personen waren an dem fünf Millionen Euro teuren Projekt beteiligt. Vier Jahre Vorlaufzeit hatte die Planung beansprucht.

Todtnaus Bürgermeister Andreas Wießner hob die Bedeutung der Brücke für die Stadt hervor. Angefangen habe alles mit einem „harmlosen Anruf“ im Juli 2017.

„Von Anfang an haben wir als Stadt und die Ortschaftsräte gesagt: Wir stehen dahinter“, betont Wießner. Er selbst traut sich übrigens nicht aufs Bauwerk: Höhenangst. Mit dem Gesamtpaket aus der Gastronomie „Brückenheimat“ in Aftersteg, der Brücke und dem neuen Wasserfallportal habe man insgesamt zwischen acht und neun Millionen Euro in die Qualitätsverbesserung vor Ort investiert.

Der Todtnauer Wasserfall Foto: Verena Wehrle

Wichtige Infrastruktur

Patrick Schreib, seit Januar Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus (HTG), dessen Tourist-Info nun im Besucherzentrum am Brückeneingang eingezogen ist, hob vor allem die Infrastruktur hervor. Denn nur, wenn der Besuch der Brücke mit einer Wanderung und etwa einem Café-Besuch verbunden werde, entstehe eine gesamttouristische Einrichtung.

„Das Erlebnis beginnt bereits dort, wo sich jemand entscheidet, in die Region zu kommen“, sagt Schreib. 100 000 Besucher erwarten die Brückenbetreiber jährlich. Dafür müsse die HTG die Rahmenbedingungen schaffen – für einen nachhaltigen Tourismus, wie es heißt. Hier müsse man ständig dran bleiben und bei möglichen Konflikten – etwa wegen Parkplätzen im Ort – nachjustieren.

Die Linie über der Region.

Projektleiter Roland Haag bezeichnete die „Blackforestline“ als eine Linie, die über dem Wasserfall, über der Region schwebt. Für ihn sei es wichtig, dass nicht alle Besucher mit dem Auto hochfahren, sondern auch die Wanderwege nutzen. Für ihn sei es die schönste Brücke. Denn: „Jedes Mal ist der Blick etwas Besonderes.“