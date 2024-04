Kreis Lörrach: Vorfahrt für einen besseren Radverkehr

Ernüchternd fiel vor wenigen Wochen ihre Inventur aus: Nur wenige Städte und Gemeinden hätten konkrete Empfehlungen für einen besseren Radverkehr aufgegriffen, die das Landratsamt ihnen vor zehn Jahren offeriert hatte. Entmutigen lasse sich die IG Velo nicht, heißt es in einer Mitteilung. Der Co-Vorsitzende Wolfram Uhl erläuterte im Rückblick, wo überall sich die Interessengemeinschaft im Namen der Radfahrer in jüngster Zeit eingemischt hat. Aktuell sei eine Auseinandersetzung in Schwörstadt: Weil dort ein Baugebiet die gewohnte Radroute für lange Zeit unterbricht, werden Radpendler und die vielen Radreisenden auf die stark befahrene Bundesstraße gewiesen. Die IG Velo setze sich mit Nachdruck für eine risikofreie Alternative am Rheinufer ein, heißt es weiter.

„Die IG Velo ist nur so gut wie ihre Ortsgruppen – und die sind phantastisch“, betonte die Co-Vorsitzende Madlee Disch. Sechs gibt es, und eine siebte ist angestrebt fürs Rebland, mit Efringen-Kirchen als Zentrum. Ortsgruppen drängten auf bessere Infrastruktur und böten auch Extras wie Velobörsen, Pendlerfrühstück oder Radtouren.