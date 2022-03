Kreis Lörrach Vorkrisenniveau rückt in greifbare Nähe

Im März waren 8416 Menschen im Dreiländereck arbeitslos gemeldet. Das waren 265 Personen weniger als im Vormonat und sogar 2261 weniger als noch im Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte zurück und liegt nun bei 3,8 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 63 Personen (minus 1,2 Prozent) ab.

„Die Erholung am Arbeitsmarkt setzt sich erfreulicherweise auch in diesen turbulenten Zeiten fort. Die Beschäftigung steigt erneut an, die Arbeitslosigkeit sinkt den dritten Monat in Folge und unser Stellenbestand ist so hoch wie nie zuvor in einem März. “ fasst Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur, die aktuellen Daten zusammen.