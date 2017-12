Kreis Lörrach Vortrag zur Aromatherapie

Kreis Lörrach. Über die Möglichkeiten der Aromatherapie in medizinischen und pflegerischen Bereichen spricht Dagmar Stöcklin in einem Vortrag am kommenden Donnerstag im Kreiskrankenhaus Lörrach. Ätherische Öle können anregen, lindern oder entspannen. Die Aromatherapie kommt zunehmend auch in medizinischen und pflegerischen Bereichen unterstützend zum Einsatz, wie die Veranstalter gestern mitteilten; so zum Beispiel auf der Schlaganfallstation der Kliniken des Landkreises Lörrach. Dagmar Stöcklin ist dort als Fachkrankenpflegerin für Anästhesie und Intensivmedizin tätig und gibt in ihrem Vortrag eine Einführung in die Aromatherapie. Dabei spricht sie auch über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten im Krankenhaus und zu Hause.

Dr. Jens Wattchow, Chefarzt der Klinik für Neurologie im Kreiskrankenhaus Lörrach, wird als Gastredner vor Ort sein. Er erläutert auf anschauliche Weise die Neuroanatomie des Geruchssinnes und dessen Bedeutung. Der Vortrag „Aromatherapie – daheim und im Krankenhaus“ findet am Donnerstag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr im 5. Obergeschoss des Kreiskrankenhauses Lörrach, Spitalstraße 25, statt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Gesundheitsforums der Kliniken des Landkreises Lörrach statt und soll allen Interessierten Informationen zur Aromatherapie und ihrer praktischen Anwendung geben, wie die Veranstalter in ihrer Ankündigung von gestern schreiben.