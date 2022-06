Basel Wachstum verlangsamt sich

Basel/Bern (awp). Alles in allem stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Periode von Januar bis März gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) jetzt mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem noch stärkere Corona-Beschränkungen galten, stieg das BIP um 4,4 Prozent. Der Anstieg kommt damit am oberen Rand der Erwartungen zu liegen. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonomen hatten die Entwicklung zum Vorquartal nämlich bei plus 0,2 bis plus 0,5 Prozent gesehen.

„Das Wachstum überrascht“, fasst Experte Thomas Gitzel von der VP Bank die Meinung der Ökonomenzunft zusammen. „Zum einen fiel es unerwartet stark aus, zum anderen überrascht die Zusammensetzung.“