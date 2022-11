Kreis Lörrach Warme Kleidung ist gefragt

Die von Ehrenamtlichen betreute Kleiderkammer in der Schwarzwaldstraße 1 ist das Herzstück des Lörracher Kinderschutzbunds. Diese ist gut gefüllt, sagt Cefalà, die gerne die Öffnungszeiten – aktuell Dienstag von 15 bis 17 Uhr und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr – ausweiten würde. Auch, um die Räume besser auszulasten. Hilfe vor Ort hat sich der Verein auf die Fahnen geschrieben. Neben der Kleiderstube bietet der Kinderschutzbund auch persönliche Beratung und Unterstützung bei Behördengängen an, gerade auch wenn es darum geht, Sprachbarrieren zu überwinden.

Aktion „Trockene und warme Füße“

Aktuell läuft die Schuhaktion „Trockene und warme Füße für Kinder“ in Zusammenarbeit mit dem Schuhhaus Werdich. Pro Familie gibt es bis zu drei Paar neue Winterschuhe. Die Aktion richtet sich an Familien mit Arbeitslosengeld-Bezug oder anderen Hilfen und Geringverdiener. „Viele sind in Tränen ausgebrochen, als sie die Gutscheine bekommen haben, weil es ihnen eine Last von den Schultern nimmt“, berichtet Cefalà von den Schilderungen der ehrenamtlichen Familienhelfer, welche die Gutscheine an die Familien überreicht hatten. Eine Kundin habe berichtet, dass sie die Aktion „wahnsinnig unterstütze, weil alles so teuer ist“, ergänzt die Vorsitzende.

Hausaufgabenbetreuung und Sprachkurse

Weitere Aktivitäten des Kinderschutzbunds sind die Hausaufgabenbetreuung an insgesamt fünf Schulen. Lernschwachen Schülern wird damit Betreuung, Hilfe und Förderung durch Fachkräfte geboten, finanziert durch den DKSB. Zum Erlernen der deutschen Sprache werden in verschiedenen Lörracher Kindergärten Sprachkurse für Mütter und Väter angeboten.

Eine besondere Rolle spielt nach zwei Jahren Pandemie auch die Aktion „Seepferdchen“. Der Kinderschutzbund startet in Zusammenarbeit mit der Grundschule Salzert demächst wieder einen Schwimmkurs für Kinder.

Mit der „Körper-Wunder-Werkstatt“ unterstützt der Kindschutzbund spezielle Workshops an Grundschulen zur sinnvollen Ergänzung des schulischen Sexualkunde-Unterrichts.

Der Kinderschutzbund finanziere sich komplett aus Spenden, erklärt sie. Der Verein würde gerne sein Angebot ausbauen, allerdings fehle es an ehrenamtlichen Mitarbeitern. „Wir würden die Kleiderkammer gerne jeden Tag öffnen“, sagt Cefalà und ergänzt: „Wir freuen uns über jede helfende Hand.“ Sie hat dabei auch das Thema Nachhaltigkeit im Blick. Gerade, was Babykleidung angehe, sei die Kleiderkiste gut bestückt. Bei diesen Sachen sei der Verschleiß auch nicht so stark, so dass sie mehrfach getragen werden könne.

Der Verein zahle zwar durch die Lage mitten in der Stadt eine entsprechende Miete, die steigenden Energiepreise bereiten im Moment jedoch nur wenig Sorgen, da nur zwei Mal in der Woche geöffnet ist.

Deutscher Kinderschutzbund

Ortsverband Lörrach e. V.

Schwarzwaldstraße 1

79539 Lörrach

Tel. 07621 / 472 50

E-Mail: dksb-loerrach@ web.de; www.kinderschutzbund-loerrach.de

Bürozeiten/Kleiderkammer: Dienstag 15 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis 12 Uhr