Kreis Lörrach Was mit Geld nicht zu kaufen ist

Wünsche, die Kinder sich auch mit einem üppigen Taschengeld nicht bezahlen können, sollen wahr werden. Das ist das Ziel, welches das Verlagshaus Jaumann und die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden mit der Weihnachtsaktion „Wünsch dir was“ verfolgen. In den kommenden Tagen können die Wunschzettel ausgefüllt und eingereicht werden.

Von Adrian Steineck

Kreis Lörrach. Eine Vielzahl an Kinderwünschen konnte in den vergangenen Jahren bereits erfüllt werden. Für ein junges Mädchen ging es in diesem Jahr etwa hinter die Kulissen der Halloween-Show im Europapark, wo es nicht nur einem Maskenbildner über die Schulter schauen konnte, sondern auch selbst eine gruselige Monsterverkleidung angefertigt hat. Mithelfen durfte auch der elfjährige Adrian Senn, der sich für den Beruf eines Tierpflegers interessiert und im zu Ende gehenden Jahr eine Privatführung durch den Tierpark Lange Erlen in Basel geschenkt bekam.

Aber keine Angst: Die Erfüllung des Wunsches soll nicht in pure Arbeit ausarten, der Spaß steht immer im Vordergrund. Eine bestimmte Anzahl von Wünschen für die Kinder, die im Alter von vier bis 14 Jahren teilnehmen dürfen, haben wir gemeinsam mit den entsprechenden Einrichtungen und Organisationen ausgewählt. Wir hoffen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Es sind alles Wünsche, die für kein Geld der Welt gekauft werden können. Fünf davon wird das Verlagshaus Jaumann gemeinsam mit der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden im kommenden Jahr erfüllen.

Zu den Wünschen, die in diesem Jahr zur Auswahl stehen, gehört auch wieder ein Rundgang durch den Tierpark Lange Erlen. Ganz individuell und ohne andere Besucher geht es für ein Kind zu Wisent, Wildkatze und Co., wobei ein Tierpfleger interessante Informationen zum Verhalten der Tiere preisgibt.

Wer immer schon einmal wissen wollte, was im Kino passiert, damit ein Film auf die Leinwand kommt, der ist bei der Aktion „Wünsch dir was“ ebenfalls richtig. Im Cineplex in Lörrach kann ein Blick hinter die Kulissen eines Multiplexkinos mit modernster Klang- und Projektionstechnik geworfen werden. Im Anschluss gibt es sogar noch eine kostenlose Filmvorführung.

Wer sich eher für die Bühne interessiert, kann einen Besuch im Theater Basel auf seinen Wunschzettel setzen. Neben einer Führung durch das Haus kann der Gewinner bei den Proben zu der Kinderoper „Der Goldkäfer“ dabei sein, den jungen Akteuren über die Schulter blicken und Fragen stellen.

Wie es bei den Floriansjüngern zugeht, das soll bei einem Besuch bei der Jugendfeuerwehr Lörrach deutlich werden. Der Gewinner kann an einem Abend bei der wöchentlichen Übung der jungen Retter teilnehmen, die Wache besichtigen, in einem Feuerwehrauto mitfahren und – wenn Interesse besteht und der Gewinner schon zwölf Jahre alt ist – auch gleich Mitglied bei den Nachwuchskräften werden.

Ganz um das runde Leder geht es hingegen im Basler St. Jakob-Park, dem größten Fußballstadion der Schweiz. Im „Joggeli“, der Heimstätte des FC Basel, darf der Gewinner hinter die Kulissen schauen.

Wichtig ist auch, dass auf dem jeweiligen Coupon nicht nur der Wunsch, sondern auch die Begründung angegeben wird, warum gerade dieser Wunsch erfüllt werden sollte. Natürlich kann und darf bei jeder Wunscherfüllung auch ein Elternteil mitkommen. Zu lange überlegt werden sollte aber nicht, denn auch in diesem Jahr gibt es natürlich einen Einsendeschluss. Bis zum Freitag, 22. Dezember, sollte der ausgefüllte Wunschzettel uns vorliegen, damit gewährleistet ist, dass wir in unserer Weihnachtsausgabe, die in diesem Jahr am Samstag, 23. Dezember, erscheint, die Gewinner bekannt geben können.

Weitere Informationen: Der Wunschzettel kann entweder ausgeschnitten und uns per Post zugeschickt oder eingescannt/gefaxt werden. Adresse: Verlagshaus Jaumann, Am Alten Markt 2, 79539 Lörrach, per Fax an die Nummer 07621/403381 oder per E­Mail: loerrach@verlagshaus-jaumann.de. Einsendungen, die uns bis einschließlich 22. Dezember erreichen, werden berücksichtigt.