Kreis Lörrach Weinprobe für zwölf Personen geht nach Weil

Seine Spende für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann ( Die Oberbadische, Markgräfler Tagblatt, Weiler Zeitung) hat sich für Thomas Gutmann aus Weil am Rhein gelohnt. Er gewinnt eine Weinprobe für zwölf Personenin der neuen Vinothek, gestiftet von der Vinothek Kaufmann in Efringen-Kirchen. Bei der dritten von ingesamt fünf Zwischenverlosungen zog der Inhaber und Winzer Günter Kaufmann das Spendenlos aus sämtlichen uns bis dahin vorliegenden Spendenbelegen. Noch dreimal winkt den Spendern das Glück, bei den zwei noch ausstehenden Zwischenverlosungen sowie bei der Hauptziehung der Spendentombola am Freitag, 16. Dezember. Bei allen Ziehungen werden sämtliche uns bis dahin vorliegenden Spendenbelege in der Lostrommel liegen. Man kann also mit einer Spende mehrfach gewinnen. Bei der vierten Zwischenverlosung am Mittwoch, 30. November, gibt es einen Präsentkorb im Wert von 250 Euro zu gewinnen, gestiftet von den Hieber Märkten in Lörrach und Binzen.