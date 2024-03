Kreis Lörrach: Weitere Finanzspritze für die Kliniken

Laut Ausführungen von Klinikengeschäftsführer Udo Lavendel gibt es Anzeichen, dass die Talsohle für die Kreiskliniken erreicht ist, auch wenn der Weg zur wirtschaftlichen Gesundung sehr anspruchsvoll sei. Denn: Trotz der finanziellen Unterstützung für dieses Jahr – sieben Millionen als Betriebskostenzuschuss und 23 Millionen zur Kapitalerhöhung – rechnet der Eigenbetrieb für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Verlust von 28,8 Millionen Euro. Wie Lavendel darlegte, seien dies rund 6,4 Millionen Euro weniger als im Betriebsergebnis für 2023 (minus 35,2 Millionen).

Schwierige Situation

Die Kliniken seien wie viele andere Krankenhäuser in Deutschland auch in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation. Zum einen fehle es in der Gesundheitspolitik an der ausreichenden Finanzausstattung der Kliniken, zum anderen führe der Fachkräftemangel in Kombination mit teurem Leihpersonal zu hohen Kosten. Hinzu komme die Tatsache, dass es der Kliniken GmbH noch nicht gelungen sei, die zuletzt in den Corona-Jahren reduzierten Fallzahlen wieder adäquat aufzuholen.