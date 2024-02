Kreis Lörrach: Wenn aus Straßen Bäche werden

Noch junges Thema

Erst in den vergangenen Jahren habe es sich in Forschung, Politik und Verwaltung etabliert, schreiben die Autoren. Der Landkreis Lörrach stehe hier, wie viele andere, erst am Anfang seiner Bemühungen. Eine systematische Umsetzung von Maßnahmen aus dem Katalog von 2021 habe noch nicht begonnen, ist weiter zu erfahren. Denn: „Vielmehr standen für die Verwaltung prioritär Maßnahmen und Projekte zum Klimaschutz an.“ Einzelne Vorhaben sind aber in Umsetzung.