Kreis Lörrach: Wenn die Rente nicht ausreicht

Grenznähe zur Schweiz

Die Grenznähe der Schweiz könnte dabei eine Rolle spielen, was die Studie von Prognos aber nicht ausweist. Denn die geringen Rentenzahlbeträge im Landkreis könnten natürlich auch damit zusammenhängen, dass Arbeitnehmer in der Schweiz Teile ihrer späteren Rente aus der Schweiz beziehen. Zugleich sorgt die Schweiz für ein höheres Preisniveau. Eine mögliche Ursache für niedrigere Rentenzahlbeträge könnte aber auch der wirtschaftliche Strukturwandel Lörrachs sein, mit der Schließung von Textilbetrieben, wie Prognos erklärt. Dieser Prozess begann in den 1960er-Jahren, dauerte teils bis heute an und führte zu höherer Arbeitslosigkeit. Dieser Einschnitt dürfte sich laut Prognos auf die Rentenbiografien auswirken.

Viele schämten sich

Für die Senioren im Landkreis, die tatsächlich niedrige Renten beziehen, sind die hohen Preise eine Belastung. „Viele schämen sich, bei der Tafel einkaufen zu müssen“, sagt Reinhard Ihl. Gerade bei älteren Menschen sei das sehr ausgeprägt.