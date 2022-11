Kreis Lörrach „Wir bieten etwas Tolles“

„Corona war für uns eine harte Zeit. Mit den beiden Lockdowns war die ,Mühle’ insgesamt neun Monate komplett geschlossen“, berichtet Elia und ergänzt: „Als wir wieder öffnen durften, lief es ganz gut.“

Nach zwei Jahren Pandemie gab es auch viel Nachholbedarf. Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Betriebsfeiern hätten sich stark auf den Sommer 2022 konzentriert. Allein 25 Hochzeiten wurden diesen Sommer in der Binzener „Mühle“ gefeiert. Das Wirtepaar ist daher froh, dass es gelungen war, die Mitarbeiter während der Corona-Krise zu halten. „Wir haben ein sehr professionelles Grundteam, auf das wir uns verlassen können“, sagt er.

Das diesjährige Schwerpunktthema „Inflation – Wenn der Lebensunterhalt zur großen Belastung wird“ können die Gastronomen gut nachfühlen. „Wir spüren die Inflation definitiv, gerade die Energiekosten schnellen in die Höhe. Aber auch der Küchenchef ist schon auf ihn zugekommen und hat auf einen Aufschlag von 60 Prozent beim Mehl hingewiesen“, berichtet Elia.

„Wir bieten etwas Tolles“, sagt der Gastronom und ist zuversichtlich, dass die Gäste auch weiter kommen. Gleichwohl stellt sich die Frage, wie man darauf reagiert, könnten doch nicht alle Preiserhöhungen weitergegeben werden. Bewusst heizen und in der Nebensaison nicht alle Etagen zu belegen, sei eine Möglichkeit.

Hechler und Elia treten den Herausforderungen mit einem neuen Konzept entgegen. Die Restaurantbetriebe der „Mühle“ in Binzen und der „Krone“ in Weil am Rhein wurden am Standort Binzen zusammengelegt, wo das Paar nun gemeinsam als Gastgeber auftritt. Das Hotel „Krone“ wandelte sich in ein Bed and Breakfast (B&B).

Das Ganze ging mit einem Facelifting der „Mühle“ einher: neue Farbe und neue Kunstwerke an den Wänden sowie neue Designelemente.

Aber nicht nur die Einrichtung hat sich gewandelt. Das Küchenkonzept setzt auf frische und regionale Küche mit mediterranen Einflüssen. Verarbeitet werden ausschließlich Bio- und Demeter-Produkte. Fleisch und Fisch stammen aus nachhaltiger und bester Haltung. „Wir verwenden ganze Tiere“, betont Elia.

Hinzu kommt eine ausführliche Weinkarte, nicht nur für Weinliebhaber. „Wir sind europaweit unterwegs, haben aber auch tolle Weine aus der Region und aus Italien“, sagt der Gastronom und verweist auf seine familiären Wurzeln.

Bei den regionalen Gerichten setzt man auch auf die Tradition. So kommen Wildgerichte auf den Tisch und auch das Martinsgans-Menü (11. und 12. November) darf nicht fehlen. A propos Menü: am 25. und 26. Dezember bietet die „Mühle“ ein Weihnachtsmenü an und an Silvester wird ein Silvestermenü angeboten.

Während der Pandemie – als zeitweise nur „Take away“-Angebote möglich waren – hat sich das Wirtepaar mit „Charlie“ ein zweites Standbein aufgebaut: ein zum Food-Truck umgebauter amerikanischer Airstream- Wohnwagen. Eine gute Ergänzung sowohl für den Streetfood-Bereich als auch für den Veranstaltungsbereich.

Hotel und Restaurant Mühle

Mühlenstraße 26

79589 Binzen

Tel. 07621 / 60 72

E-Mail: muehle@muehlebinzen.de;

www.muehlebinzen.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 12 bis 15 und 17.30 bis 23 Uhr, Küchenzeiten von 12 bis 13.45 sowie von 18 bis 21.15 Uhr