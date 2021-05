Kreis Lörrach Zahl der Grenzgänger steigt an

Arbeitsstätte vieler Pendler aus dem Landkreis Lörrach ist der Kanton Basel-Stadt. Insgesamt 10 501 Personen, und somit beinahe die Hälfte aller Grenzgänger, arbeitet dort. In den Landkanton fahren täglich 6652 Arbeitnehmer zur Arbeit.

Nummer eins der Zielkantone für die Bewohner des Kreises Waldshut ist der Kanton Aargau. Knapp die Hälfte der Grenzgänger, nämlich insgesamt 7249 Personen, pendelte dorthin, gefolgt von Zürich (3419) und Schaffhausen (1338).

Inzlingen an der Spitze

Auch im Landkreis Waldshut wohnen die meisten Grenzgänger in den grenznahen Kommunen am Rhein.

Etwas anders sieht es bei der Grenzgängerdichte aus. Diese errechnet sich aus dem Quotienten der Grenzgänger an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort. Die Grenzgängerdichte trifft die beste Aussage darüber, wie viele Arbeitnehmer eines Wohnortes zum Arbeiten in die Schweiz fahren. An der Spitze im Landkreis Lörrach stehen die Gemeinden Inzlingen (37,5 Prozent), Grenzach-Wyhlen (35), Rümmingen (31,1) und Binzen (30,8).

Im Landkreis Waldshut pendelten besonders viele Menschen aus den Gemeinden Hohentengen (38,2), Dettighofen (36,7), Jestetten (35,9) und Lottstetten (33,8) in die Schweiz zur Arbeit. In den großen Städten Lörrach, Rheinfelden, Weil am Rhein, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen liegt die Grenzgängerdichte zwischen 20,3 und 26 Prozent.

Das Schweizer Bundesamt für Statistik in Neuchâtel publiziert die Grenzgängerzahlen regelmäßig auf Basis der deutschen Landkreise.