Kreis Lörrach: Zahl der jungen Flüchtlinge steigt weiter

30 Menschen sind laut Rieder mit der Betreuung der UMA beschäftigt. Hinzu kommt ein externer Sicherheitsdienst an allen fünf Unterkünften. Nach einer Erstuntersuchung und einem Erstgespräch, in dem die Angabe der Minderjährigkeit überprüft wird, werden sie in der Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen an das Landesjugendamt zur weiteren Verteilung in Baden-Württemberg oder auch darüber hinaus angemeldet.

Die Erstgespräche nehmen viel Zeit in Anspruch. Diese würden von zwei Mitarbeitern durchgeführt, dabei seien ein Protokollant und ein Dolmetscher. Acht solcher Teams gebe es. Dafür sei auch Personal aus anderen Bereichen abgezogen worden, kommentierte Rieder den hohen Aufwand in der Organisation und Koordination.

Weitere Entwicklung offen

Zum Prozedere gehöre ein Gesundheitscheck und bei Zweifeln eine Alterskontrolle. „Wir sind den Kliniken sehr dankbar, welche die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen“, sagte Landrätin Marion Dammann. Denn die Kinderärzte könnten die Erstuntersuchung aus kapazitätsgründen nicht übernehmen. Derzeit sehe man viele Fälle von Tuberkulose bei den UMA, wie Tilman Humpl, neuer Ärztlicher Direktor der Kreiskliniken, anmerkte. Bisweilen müssten mehrere UMA gleichzeitig stationär behandelt werden. Laut Rieder ist die weitere Entwicklung bei den minderjährigen Asylsuchenden offen. Die Entwicklung der Zahlen lasse sich nicht abschätzen. Das Land arbeite daran, Kompetenzzentren einzurichten, die für mehrere Kreise zuständig seien – vergleichbar mit den Landeserstaufnahmestellen für Asylsuchende (LEA). Noch sei aber nichts in trockenen Tüchern.

Derweil wollen die Landkreise den politischen Druck auf das Land aufrecht erhalten, so Rieder. „Dann gibt es vielleicht mehr Unterstützung vom Land.“