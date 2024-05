„Auch im Jahr 2023 sind meine rund 1000 Mitarbeiter ihren Aufgaben in unserem fast 5000 Quadratkilometer großen Zuständigkeitsbereich, welcher sich von der Schweizer Grenze bis an die Nordbegrenzung des Ortenaukreises erstreckt, wieder mit beeindruckendem Engagement nachgekommen“, lässt sich Matthias Heuser, Leiter des Hauptzollamts Lörrach, in einer Mitteilung zitieren.

15 Millionen mehr

Dagegen gab es bei den Einnahmen an Zöllen – der Betrag wird fast vollständig an die Europäische Union abgeführt – eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 15 Millionen auf einen Betrag von 59 Millionen Euro. Bei den Verbrauchsteuern ergab sich mit Einnahmen in Höhe von 225 Millionen Euro eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 21 Millionen. Verbrauchsteuern sind nationale Abgaben, die den Verbrauch oder Gebrauch bestimmter Waren belasten. Zu den in Deutschland erhobenen Verbrauchsteuern gehören die Strom- und Energiesteuer, die Tabaksteuer, Kaffeesteuer, Alkoholsteuer, Alkopopsteuer, Biersteuer, die Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer. Die Abgaben werden nicht nur an den Grenz- oder Binnenzollstellen, sondern auch über verpflichtende Steuererklärungen von Betrieben und Unternehmen erhoben.