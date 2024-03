Die S5 zwischen Weil am Rhein und Lörrach ist am Montagmorgen vorübergehend ausgefallen. Grund waren laut Daniel König von der SBB Deutschland Verzögerungen bei einer Baustelle der DB InfraGo in Weil am Rhein, wie er auf Nachfrage unserer Zeitung sagt. Deshalb stand am Bahnhof Weil am Rhein nur Gleis neun zur Verfügung, der Rest des Bahnhofs war gesperrt. Daher konnte die S5 am Montag bis etwa 8.45 Uhr nur zwischen Lörrach Hauptbahnhof und Steinen verkehren.