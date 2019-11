Kreis Lörrach Zweirad-Experte feiert 25-Jähriges

25 Jahre Radsport Bieg

Als Jugendlicher war er beim RSV Lörrach im Kunstradfahren aktiv und durfte in der Werkstatt des Radsportgeschäfts von Helmut Bühler schrauben. Zwar absolvierte Bieg zunächst eine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechniker, nach dem Wehrdienst übernahm er zum 1. Januar 1994 das Geschäft von Bühler. Die Ausbildung im Elektrobereich komme ihm aber heute bei den E-Bikes sehr zugute.

Das Geschäft in Stetten wurde rasch zu eng, so dass bereits nach drei Jahren der erste Umbau erforderlich wurde. Im November 2000 übernahm Bieg zudem die Geschäftsräume der Firma Greinwald Sport Extra an der Basler Straße. Dies habe sich, sagt Bieg, durch die Nähe angeboten, da die bestehenden Räume schon wieder zu klein geworden waren.

An den neuen Standort seien dann gewisse „Randbereiche“ des Sortimentes ausgelagert worden: Roller, Dreiräder, Laufräder, Anhänger, Packtaschen und vor allem das nochmals erweiterte Bekleidungssortiment. In der bis dahin als Ski-Werkstatt genutzten Räumlichkeit hinter dem Haus konnte eine Werkstatt für „Fremdräder“ eingerichtet werden, da diese in den bisherigen Räumen im Hauptgeschäft leider nicht alle abgewickelt werden konnten.

Begonnen hat Bieg mit zwei Angestellten. Heute zählt das Unternehmen außer ihm sieben Mitarbeiter.

Bieg gehört mit seinem Fachgeschäft dem genossenschaftlichen Einkaufsverbund ZEG von knapp 1000 unabhängigen Fahrradfachhändlern in Deutschland an. Der Name ZEG steht dabei sowohl für Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft als auch für Zweirad-Experten-Gruppe.

E-Scooter mit Zulassung

Neben E-Bikes hat Andreas Bieg seit diesem Jahr auch E-Scooter im Programm. Darunter mit dem BMW Motorrad X2City E-Scooter das Top-Modell auf dem Markt. Dieses hat mit 2399 Euro auch seinen Preis. Seit wenigen Tagen wurde das E-Scooter Sortiment auch um Modelle des Herstellers Kartaga erweitert, die das Preissegment zwischen 599 und 1000 Euro abdecken.

Sowohl die E-Scooter von BMW-Motorrad als auch von Kartaga verfügen über eine Straßenzulassung für Deutschland und auch die Schweiz, betont Bieg. Auch wenn es keine Pflicht ist, empfiehlt Bieg einen Fahrradhelm auf dem E-Scooter, denn diese werden bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnell.

ZEG-Bieg, Zeppelinstraße 40, 79540 Lörrach

Tel. 07621 / 83 38

E-Mail zeppelin@bieg.com

www.bieg.com

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 und 14.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr