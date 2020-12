Seine Spende an die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung hat sich für Mischa Klein aus Lörrach gelohnt. Er gewann am Mittwoch bei der sechsten und letzten Zwischenziehung einen randvoll mit Leckereien gefüllten Präsentkorb im Wert von 200 Euro, gestiftet von den Hieber-Märkten in Lörrach und Binzen. Lukas Koch, dualer Student bei Hieber, und Kerstin Scarana, Leiterin der Info-Theke im Hieber-Markt am Meeraner Platz in Lörrach, zogen den Gewinner des Präsentkorbs. Weitere vier Geschenkkörbe werden bei der Hauptziehung verlost. Noch einmal winkt den Spendern das Glück, bei der Hauptziehung der Spendentombola am heutigen Donnerstag, 17. Dezember. Mit einer Spende kann man mehrfach gewinnen, landen die bei den Zwischenziehungen gezogenen Spendenbelege wieder für die nächsten Ziehungen in der Lostrommel. Die attraktiven Preise im Gesamtwert von mehr als 60 000 Euro wurden überwiegend von der heimischen Wirtschaft gespendet. Hauptpreis ist ein nagelneuer Fiat 500 Hybrid im Wert von 19 600 Euro, gestiftet vom Autohaus Guida in Lörrach-Hauingen und Bad Säckingen. Foto: Alexander Anlicker