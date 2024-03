Kreiskliniken: Abteilungen aus Rheinfelden ziehen nach Lörrach und Schopfheim

Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) wird an zentraler Stelle in Rheinfelden (Friedrichstraße 23) eingerichtet. Dieses wird von der bereits heute in Rheinfelden tätigen Oberärztin Bärbel Luxenburger besetzt. Die von den Kreiskliniken Lörrach betriebene Praxis für Akutmedizin des MVZ des Landkreises Lörrach in Rheinfelden soll ihren Betrieb bis Ende April aufnehmen, sobald die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) zugestimmt hat. Damit soll eine Anlaufstelle für ambulante Notfälle in Rheinfelden ergänzend zu dem bestehenden Angebot im niedergelassenen Bereich eingerichtet werden, welche das ambulante Angebot in Rheinfelden langfristig absichere, heißt es seitens der Kreiskliniken.