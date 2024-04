Nach intensiven Vorbereitungen findet der Umzug der medizinischen Abteilungen aus dem Kreiskrankenhaus Rheinfelden an die Standorte Lörrach und Schopfheim wie geplant am Freitag, 19. April, statt. Ab 16 Uhr werden keine Patienten mehr im Krankenhaus Rheinfelden behandelt. Dieses ist ab dann Geschichte. Bis das neue Zentralklinikum in Betrieb genommen werden kann, werden die Patienten in Lörrach am Kreiskrankenhaus und St. Elisabethen-Krankenhaus sowie in Schopfheim im Krankenhaus versorgt.