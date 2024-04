Kriminalität: Polizei zieht Bilanz: Starker Anstieg der Delikte in Todtnau

Nun der Blick auf die Straftaten in den einzelnen Gemeinden des Oberen Wiesentals.

Zell

Gesunken ist die Gesamtanzahl der Delikte in der Schwanenstadt. Hier gab es 2022 noch 325 Straftaten, in 2023 waren es 301. Einen deutlichen Rückgang erlebten auch hier die Fälle der Vermögen/Fälschung von 93 auf 35. Auch die Straßenkriminalität ist in Zell von 50 auf 32 Fälle zurückgegangen. Nur die Wohnungseinbrüche sind von drei auf sieben angestiegen.

Schönau

Auch in Schönau ist die Zahl der Straftaten rückläufig: Von 240 in 2022 sank die Zahl im vergangenen Jahr auf 233. Hier gab es aber deutlich mehr Straftaten die angestiegen sind. So etwa die Körperverletzungen von 26 auf 44 Fälle oder die Diebstähle von 33 auf 51 Fälle. Auch die Gewaltdelikte sind mit 18 im Jahr 2033 deutlich mehr als im Vorjahr (7) und die Straßenkriminalität ist um zehn Fälle auf 28 angestiegen.

Todtnau

Einzig und allein in Todtnau ist die Zahl der Straftaten deutlich angestiegen – von 132 im Jahr 2022 auf 171 Fälle im Jahr 2023. Somit kamen auch nahezu alle Delikte häufiger vor als noch im Vorjahr. Mit 37 Diebstählen 2023 waren es sechs mehr, mit zwölf Rauschgiftdelikten acht mehr als noch 2022. Die Straßenkriminalität ist von 14 auf 21 Fälle angestiegen. In Todtnau gab es mit drei Wohnungseinbrüchen zwei mehr als noch im Jahr 2022.