Die meisten der 34 Taten fallen in den Bereich der Vermögensdelikte (sech Fälle) und der Körperverletzung (fünf Fälle). Das Polizeirevier ermittelte gegen 23 Tatverdächtige. „Etwa 66 Prozent der Fälle klären wir auf“, so Ühlin.

Kanalarbeiten

Der Gemeinderat Hasel hat Kanalarbeiten vergeben. Die Eigenkontrolle im März 2024 hat ergeben, dass in dem Abwasserkanal in der Hauptstraße sowie im Ortsverbindungssammler Hasel-Wehr Sanierungen dringend nötig sind. Die Kostenberechnung lag bei 143 000 Euro. Der Gemeinderat erteilte einstimmig den Auftrag an eine Firma aus Karlstein am Main in Höhe von 122 731 Euro.