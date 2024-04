Kultur: Anne-Sophie Mutter in Wehr

Die Hanna und Paul Gräb-Stifung ist in der glücklichen Lage ein weiteres, das insgesamt 9. Benefizkonzert mit Anne-Sophie Mutter ankündigen zu können. Das Benefizkonzert findet am 4. Oktober in der Stadthalle in Wehr statt. Beginn 18 Uhr. Sie wird begleitet vom bekannten Pianisten Lambert Orkis. Es werden Werke von Mozart, Respighi, Schumann und Schubert dargeboten. Der Reinerlös des Benefizkonzerts geht an die Deutsche Krebshilfe. Der Vorverkauf beginnt am 2. Mai. Da aus Erfahrung die Karten für diese Benefizkonzerte schnell vergriffen sind, ist eine rasche Bestellung ratsam, schreibt die Stiftung.